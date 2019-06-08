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Летчики ЮВО поклонились иконе «Спас Нерукотворный» на Мамаевом Кургане

Алексей Савелов
05:06 08.06.2019
Святой образ будет находиться в храме до 14 июня, после чего отправится в ставропольский Буденновск.
Летчики ЮВО поклонились иконе «Спас Нерукотворный» на Мамаевом Кургане
© Фото: ТРК Звезда

Летчики Южного военного округа (ЮВО) поклонились иконе «Спас Нерукотворный» в храме Всех Святых на Мамаевом кургане в Волгограде. Об этом сообщает пресс-служба округа. 

«Молодые летчики смешанного бомбардировочного полка ЮВО приняли участие в богослужении перед Главной иконой Главного храма ВС РФ "Спас Нерукотворный", которое провели военные священнослужители на главной высоте России – Мамаевом кургане – в храме Всех Святых», - сказано в сообщении. 

Отмечается, что с первого дня принесения святыни в храм ее безопасность круглосуточно обеспечивают военнослужащие роты почетного караула и военной полиции Волгоградского гарнизона ЮВО.

Святой образ будет находиться в храме до 14 июня. Молебное пение перед иконой будет совершаться ежедневно. Далее икону передадут в Храм Казанской иконы Божьей Матери, расположенный в ставропольском Буденновске, где она будет находиться с 15 по 21 июня.

В ковчеге, который неизменно сопровождает икону, находится восемь частиц святых покровителей: великомученика Георгия Победоносца, апостола Андрея Первозванного, святителя Николая Чудотворца, преподобного Сергия Радонежского, великомученицы Варвары, апостола Петра, великомученика Пантелеимона Целителя, а также праведного воина Федора Ушакова, который был командующим Черноморским флотом и является одним из самых почитаемых святых на флоте.

По воздуху, по воде, по земле святыня преодолеет более 57 тысяч километров. Побывает в более чем 120 городах, 150 храмах, 300 соединениях и воинских частях. Икона завершит свой путь в подмосковном парке «Патриот» в Главном храме Вооруженных сил в 75-ю годовщину Великой Победы.

Средства на создание иконы пожертвовал президент России Владимир Путин. Освящение иконы совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на пасхальном богослужении 28 апреля.

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