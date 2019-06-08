10 тысяч патронов за 4 дня: во Владикавказе стартовал Чемпионат Сухопутных войск по стрельбе

Во Владикавказе стартовал чемпионат Сухопутных войск ВС РФ. В течении четырех дней военнослужащие на полигоне Шалхи будут соревноваться по четырем видам спорта.

«12 воинских формирований будут соревноваться в армейском гиревом рывке, АРМ-спорте, стрельбе из штатного и табельного оружия, армейском рукопашном бою», - сказано в сообщении пресс-службы ЮВО.

Так, в ходе соревнования по стрельбе на полигоне спортсмены будут соревноваться в скоростной стрельбе из пистолета Макарова на дистанции 25 метров и скоростной стрельбе лежа, стоя и с колена из автомата Калашникова на дистанции 100 метров.

При проведении соревнований военнослужащие израсходуют более 10 тысяч патронов к пистолетам и автоматам.

Ранее в Оперативной группе российских войск в Приднестровье завершился турнир по гиревому спорту.