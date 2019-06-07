Пензенские артиллеристы представят Россию на конкурсе АрМИ-2019 «Мастер-оружейник» в Китае

В Пензенской области завершился всеармейский конкурс «Мастер-оружейник». Победу в нем одержала команда Пензенского артиллерийского инженерного училища. «Звезда» публикует лучшие кадры выступлений участников.

Пензенские артиллеристы показали лучшие результаты и получила почетное право представить Россию на одноименном международном конкурсе, который пройдет с 3 по 17 августа в Китайской Народной Республике.

«Второе и третье места заняли команды Воздушно-десантных войск и Западного военного округа соответственно», - говорится в сообщении Минобороны по итогам конкурса.

Отмечается, что лучшие оружейники из всех военных округов, Северного флота, ВДВ и Пензенского артиллерийского инженерного института состязались в ремонте и буксировке к условному фронту 122-мм гаубиц Д-30А, 23-мм зенитных установок ЗУ-23, 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град».

Так, согласно условиям конкурса, командам было необходимо отремонтировать, а затем перевезти технику на пять километров, преодолевая искусственные препятствия, такие как ров с колейным мостом, брод, курган, участки РХБ-заражений, минно-взрывных заграждений.

В конце пути задача команд - совершить успешный выстрел, а также сдать нормативы по стрельбе из автомата, пулемета и гранатомета.

Армейский международный конкурс «Мастер-оружейник» пройдет в начале августа в Китае. В нем, помимо России и Китая, примут участие команды из Казахстана, Армении, Ирана, Узбекистана и других стран.