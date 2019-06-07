Стальная конница: кадры горных испытаний бронеавтомобилей «Тайфун» в Туве

Самоходные орудия «Нона» оглушают залпами, рядом рычат «Тигры» и надвигается «Тайфун»: все это - боевые машины, которыми вооружены тувинские горные стрелки отдельной бригады Центрального военного округа, дислоцированной в Тыве, единственного горного соединения за уральским хребтом.

Почти все военнослужащие здесь ездят верхом, а сейчас объезжают новую боевую «бронелошадку».

Внутри новейшего бронеавтомобиля «Тайфун» помещается целое подразделение. Места достаточно и у каждого есть люк-огневая позиция.

Зимние испытания этого бронеавтомобиля закончены, теперь военнослужащие 55-й горной бригады приступили к летним занятиям на этой технике. «Тайфун» тестируют в условиях высокогорья.

Бригады комплектуются по контракту, в основном, жителями Тывы и Хакасии. Снайпер-командир подразделения Александр Максимов служит уже три года. Рассказывает, что тувинцы - парни не промах - стреляют хорошо. Из поколения в поколение их обучают охоте и выживанию в горах.

Горы Саяны, приграничная территория, и в случае угрозы - мотострелки из Кызыла встанут на пути у противника.

Есть здесь и авиация. Боевые транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8АМТШ – «Терминаторы», первыми обнаружат и нанесут удар по отрядам неприятеля, а так же поддержат контратаку пехоты и бронетехники.

Сама база горной бригады в Кызыле построена только в 2014 году и здесь до сих продолжают возводить новые здания и казармы, ремонтные мастерские и боксы для боевой техники. Достроен современный учебный корпус, просторная столовая, есть и конно-спортивный комплекс. Для отдыха - сад камней с фонтанами. Сами военные не жалеют сил на озеленение аллей городка, несмотря на все сложности: летом жара - до +50, а зимой температура опускается до 40 градусов ниже нуля.

В этому году завершается поставка новой военной техники, которой бригада будет оснащена практически на 100%.