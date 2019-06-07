Шевцова оценила ход строительства филиала Пансиона воспитанниц Минобороны в Петербурге

Филиал Пансиона воспитанниц Минобороны в Петербурге готов на 80%. В этом лично убедилась замминистра обороны Татьяна Шевцова.

Она приехала на объект, чтобы проконтролировать ход строительных работ. Сейчас туда доставляют оборудование и собирают мебель.

Открытие филиала Пансиона запланировано на 1 сентября. Учиться там будут более 500 воспитанниц.

Сейчас идет набор девочек в пятый, шестой, седьмой классы.

В перспективе - там появятся спортивные площадки и ледовый каток для фигурного катания.