Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Юнармия ТЕГИ

Юнармейцы посетили с экскурсией студию телеканала «Звезда»

Алексей Савелов
23:18 07.06.2019
Ребятам провели подробную экскурсию по телеканалу, показали ньюс-рум, а также показали теле- и радиостудии.
Юнармейцы посетили с экскурсией студию телеканала «Звезда»
© Фото: Юнармия VK

Юные военные корреспонденты посетили с экскурсией здание телеканала «Звезда». 

© Фото: Юнармия VK

В ходе экскурсии сотрудники телеканала провели для своих юных коллег подробную экскурсию по зданию телеканала: показали ньюс-рум, а также теле- и радиостудии. Более того, они попробовали себя в качестве редакторов, ведущих, операторов и ассистентов.

© Фото: Юнармия VK

В конце встречи ребята получили памятные подарки от телеканала «Звезда».

© Фото: Юнармия VK

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны России и при поддержке президента РФ.

Сейчас в его рядах насчитывается более 544 тысяч участников. Также юнармейские отряды созданы на базе воинских частей и при посольствах в Казахстане, Армении, Анголе, Киргизии, Таджикистане, Белоруссии и США.

Основной задачей движения является воспитание подрастающего поколения на принципах патриотизма, уважения к истории и любви к Отечеству.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата07.06.2019, 10:04
Крейсер ВМС США внезапно пересек курс российскому кораблю в Восточно-Китайском море
Дата07.06.2019, 23:18
Юнармейцы посетили с экскурсией студию телеканала «Звезда»
Дата07.06.2019, 23:01
Названа дата следующего турнира UFC в России
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата07.06.2019, 06:04
Корабль «Смерч» с ракетами «Уран» вышел на ходовые испытания после модернизации
Дата06.06.2019, 08:20
Нормандская операция: как адмирал Харламов подтолкнул британцев к открытию Второго фронта
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Юнармия
23:18 Армия
Юнармейцы посетили с экскурсией студию телеканала «Звезда»
23:03 Армия
Видео
Более 500 человек вступили в ряды «Юнармии» в Единый день движения
06:55 В стране и мире
Видео
Юнармейцы в ЦВО совершили прыжки с парашютом
23:07 Армия
Видео
Юнармейцы почтили память погибшего Артура Рахимова
01:26 В стране и мире
Юнармеец из Омска погиб, спасая тонущего ребенка
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
21:58 В стране и мире
Россия начнет поставки С-400 Турции через два месяца
21:16 В стране и мире
Видео
«Спасибо, что продолжаете пробивать дно»: Зеленский поблагодарил депутатов Рады
21:03 В стране и мире
Раскаленная столица: в МЧС предупредили об аномальной жаре в Москве
20:33 В стране и мире
Видео
Путин назвал Зеленского хорошим актером
19:46 В стране и мире
Катер с туристами врезался в опору моста в Петербурге
События дня
События дня
Обострение конфликта в Косово
Современные технологии в деле
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Пламя до неба: мощный взрыв на газозаправке в Казахстане попал на видео
Ученые раскрыли тайну улыбки Моны Лизы
«До "Крота" и после»: кадры репетиции «похорон» Алибасова попали в Сеть
Видео
Полиция в Подмосковье шепотом разбудила подозреваемого из-за спящего ребенка: видео
Жуткая находка: под Самарой на берегу реки обнаружили множество человеческих останков
Видео
Алибасов составил новое завещание в реанимации
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.