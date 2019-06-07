Юнармейцы посетили с экскурсией студию телеканала «Звезда»

Юные военные корреспонденты посетили с экскурсией здание телеканала «Звезда».

© Фото: Юнармия VK

В ходе экскурсии сотрудники телеканала провели для своих юных коллег подробную экскурсию по зданию телеканала: показали ньюс-рум, а также теле- и радиостудии. Более того, они попробовали себя в качестве редакторов, ведущих, операторов и ассистентов.

© Фото: Юнармия VK

В конце встречи ребята получили памятные подарки от телеканала «Звезда».

© Фото: Юнармия VK

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны России и при поддержке президента РФ.

Сейчас в его рядах насчитывается более 544 тысяч участников. Также юнармейские отряды созданы на базе воинских частей и при посольствах в Казахстане, Армении, Анголе, Киргизии, Таджикистане, Белоруссии и США.

Основной задачей движения является воспитание подрастающего поколения на принципах патриотизма, уважения к истории и любви к Отечеству.