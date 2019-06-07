В России планируют создать генетический паспорт для военнослужащих

Российские ученые планируют создать генетический паспорт военнослужащего, который позволит определять его пригодность к службе в тех или иных войсках с учетом особенностей возможных военных конфликтов будущего. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Российской академии наук Александра Сергеева.

По словам Сергеева, в технополисе запускается проект, который позволит понять, «кем тот или иной военнослужащий будет лучше - стрелком или танкистом».

Он подчеркнул, что войны будущего - это войны интеллектов, тех людей, которые принимают решения в совсем других условиях по сравнению с теми, которые были раньше, и потому требования к отбору военнослужащих становятся жестче.

Сергеев отметил, что в условиях кибервойны военнослужащие испытывают совсем другой стресс, чем раньше. И в технополисе есть планы по исследованию природы стрессоустойчивости в новых обстоятельствах.

Ранее сообщалось, что к 2025 году россиянам могут начать выдавать генетические паспорта. Предполагается создать паспорта двух видов. Судебно-медицинский паспорт с набором генетических маркеров, которые позволяют установить личность человека, будет оформляться через взятие у него образца слюны. Стоимость генетической карты составит около пяти тысяч рублей.

Паспорта, в которых будут указаны более подробные сведения о здоровье, обойдутся россиянам в 20 тысяч рублей и потребуют комплексных анализов.