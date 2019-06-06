«Крокодил» в облаке: вертолетчики ВВО использовали тучи для скрытного перемещения

Вертолетчики ВВО в Забайкалье провели учения, в ходе которых экипажам приходилось в сложных погодных условиях скрывать свои машины среди облаков. Об это сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

«В Забайкальском крае с экипажами авиационного полка состоялось летно-тактическое учение, в ходе которого летчики выполнили скрытный подход к наземным целям в сложных метеоусловиях», - сказано в сообщении.

В сообщении также отмечается, что такие полеты выполняются «по приборам», когда летчик не видит окружающей обстановки вокруг вертолета и вынужден при маневрировании исходить только из показаний приборов.

Однако с точки зрения тактики применение таких сложных маневров обусловлено не только малозаметностью вертолетов при выполнении учебно-боевых задач, но и минимизирует возможность применения противником средств поражения.

Стоит отметить, что для выполнения данного упражнения военнослужащим необходимо управлять своей авиатехникой, соблюдая четкие границы: диапазон высот до 1800 метров и скорость 250 км/ч.

Свое профессиональное мастерство оттачивали экипажи ударных Ми-24 и транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ.