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Огонь из БМД-2: лучшие кадры маневров ивановских десантников

Алексей Савелов
05:05 06.06.2019
Взвод ВДВ отработал уничтожение танков, а также живой силы «противника».
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

На полигоне под Ярославлем взвод ивановского соединения ВДВ отработал действия в наступлении под прикрытием боевой машины десанта БМД-2. Об этом сообщили в Минобороны РФ. 

«Под прикрытием БМД-2, военнослужащие умело действовали в наступлении, ведя огонь с ходу, с последующим захватом огневых позиций противника и удержания рубежа до прибытия основных сил», - сказано в сообщении.

На кадрах видно, как военнослужащие на ходу отработали стрельбу по мишеням под прикрытием бронетехники, а также экипажи БМД отработали слаженность действий внутри боевой машины. 

Впереди у соединений ВДВ из Иваново и Костромы предстоят еще несколько подобных учений, главным из которых станет стратегическое командно-штабное учение «Центр-2019», которое пройдет в сентябре. 

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