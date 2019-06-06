Огонь из БМД-2: лучшие кадры маневров ивановских десантников

На полигоне под Ярославлем взвод ивановского соединения ВДВ отработал действия в наступлении под прикрытием боевой машины десанта БМД-2. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Под прикрытием БМД-2, военнослужащие умело действовали в наступлении, ведя огонь с ходу, с последующим захватом огневых позиций противника и удержания рубежа до прибытия основных сил», - сказано в сообщении.

На кадрах видно, как военнослужащие на ходу отработали стрельбу по мишеням под прикрытием бронетехники, а также экипажи БМД отработали слаженность действий внутри боевой машины.

Впереди у соединений ВДВ из Иваново и Костромы предстоят еще несколько подобных учений, главным из которых станет стратегическое командно-штабное учение «Центр-2019», которое пройдет в сентябре.