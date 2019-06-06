Три километра перекладин, тоннелей и колючей проволоки: кадры «Морского десанта - 2019»

Морские пехотинцы - участники всеармейского этапа конкурса «Морской десант-2019», проходящий в эти дни под Калининградом на полигоне «Хмелевка», преодолели тропу выживания.

В ходе конкурса военнослужащие и курсанты преодолели дистанцию три километра с препятствиями в виде высоких перекладин, тоннелей и колючей проволоки, поразили все мишени, а затем донесли до санчасти условно раненого сослуживца.

На следующем этапе конкурса военнослужащим предстоит эстафета на бронетрансопртерах.

Конкурс продлится до 10 июня. Его победители представят Россию на международном конкурсе АрМИ-2019 среди морских пехотинцев, который пройдет здесь же с 3 по 17 августа.