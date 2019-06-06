Горное мотострелковое соединение в Республике Тыва: как работает бригада в Кызыле

Основной состав бригады - выходцы из Республики Тыва и жители Республики Хакасия. Данное подразделение стало единственным горнострелковым соединением Минобороны РФ, дислоцированным за Уралом.

Бригада располагается в Тувинской котловине на слиянии двух рек - Большого Енисея (Бий-Хем) и Малого Енисея (Каа-Хем), образующих в результате Верхний Енисей (Улуг-Хем), в 390 километрах от железнодорожной станции Минусинск. На территории воинской части построены новые казармы, учебный корпус, современная столовая, парк боевых машин и конноспортивный комплекс.

Для проведения учений и подготовки военнослужащих горного соединения имеется полигон Кара-Хаак, на котором была сдана в эксплуатацию современная горная полоса, оборудованная скалодромом.

На вооружении бригады находятся бронеавтомобили специального назначения «Тигр-М СпН», самоходные орудия «Нона-СВК», автомобили высокой проходимости «Урал», а также другие образцы вооружения, военной и специальной техники.

В 2019 году спланирована поставка последних девяти единиц вооружения и военной техники, к концу текущего года планируется выйти на 100%-ное оснащение бригады современными образцами вооружения и военной техники.