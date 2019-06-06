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Десять горельефов украсят по периметру Главный храм вооруженных сил

Константин Коковешников
17:32 06.06.2019
Семь из десяти изображений, которые будут выступать над плоскостью фона более чем наполовину, посвятят Великой Отечественной войне.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

Лучшие художники и скульпторы России ведут работы над убранством Главного храма Вооруженных Сил РФ в парке «Патриот». Объем значительный. По высоте - 95 метров с крестом, он станет третьим в стране. При воплощении образов продумывается каждая деталь. Нужно и каноны не нарушить, и историю не исказить, а порой для максимальной достоверности и вовсе отрешиться от привычного мира. 

Колокольню Петропавловской крепости, знаменитые Ростральные колонны буквально пронизывает ощущение скорби, но в то же время доблести и героизма. Все тяготы обороны Ленинграда передают напряженные мускулы на спинах солдат. Скульптура будто оживает в руках народного художника России Салавата Щербакова. В перспективе тут появится и фигура Александра Невского.

«Мы хотим в реалистическую сцену вставить нечто духовное, возвышенное. Александр, он Невский! Там Александро-Невская лавра. И мы в каждый рельеф ищем сюжет, где-то будет святой Георгий, который подходит к этой битве», - рассказал «Звезде» народный художник РФ скульптор Салават Щербаков.

Из Пулкова и сама глина, обладающая фирменным голубоватым отливом. Всего в Москву завезли сразу 12 тонн. По периметру Главный храм вооруженных сил украсят десять горельефов - изображений, которые выступают над плоскостью фона более чем наполовину. Семь из них посвящены Великой Отечественной. Их разместят снаружи на высоте трех метров над землей. Особое внимание уделяется строгому соответствию всех исторических деталей.

«Это не все аналоги, еще остались. Нам подобрали вот эти аналоги, и мы по ним, так сказать, делали вот эти зенитки, которые защищали небо Ленинграда», - говорит скульптор Тимур Джикаев.

Здесь же присутствуют награды военачальников царской России и отпечатанные на 3D-принтере образцы реального оружия. Для стопроцентного сходства сшили специальные костюмы, в которые облачались натурщики. А вот при воплощении образов православных святых. напротив, требовалось отрешиться от привычного мира.

«Трудное - это передать черты! Иконографические. То есть не сделать что-то, допустим, такое реалистическое. Это же икона: здесь нужно каноны соблюдать», - рассказал скульптор Урузмаг Кадзов.

Но и это лишь подготовительный этап. После разработки эскиза и создания рабочей модели с нее снимают слепок, затем многократно увеличивают, опять лепят из глины, обрабатывают воском и только потом отправляют на литье.

Это, конечно, искусство, но в то же время предельно точная наука. Если приглядеться, то на каждом из гипсовых слепков можно заметить множество чисел. Они необходимы для того, чтобы потом - уже при увеличении - как можно точнее соблюсти пропорции.

До окончания работ остается меньше года. Свои двери для прихожан Главный храм вооруженных сил в парке «Патриот» откроет к 75-летию Великой Победы.

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