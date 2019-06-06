«Морские асы»: летчики ВМФ РФ уничтожили подводные мишени в Черном море

Летчики морской авиации ВМФ РФ поразили подводные мишени в рамках Всеармейского этапа конкурса «Морской ас-2019» в акватории Черного моря. Об этом сообщили в пресс-службе ЮВО.

«По итогам соревнований будут определены победители в номинациях "Лучший экипаж самолета противолодочной авиации", "Лучший экипаж самолета морской истребительной авиации", "Лучший экипаж самолета морской штурмовой авиации", "Лучший экипаж самолета специальной морской авиации"», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в конкурсе приняли участие экипажи противолодочной авиации на самолетах Ил-38 и вертолетах Ка-27, штурмовой авиации на самолетах Су-24М и Л-39, истребительной и корабельной авиации на Су-30СМ, специальной авиации на самолетах Ан-26, а также вертолетах Ка-27ПС.

Отмечается, что в рамках конкурса летчики-профессионалы обобщили передовой опыт и выработали направления дальнейшего развития подготовки летного состава морской авиации.

Ранее Минобороны рассказало о процессе подготовки морских летчиков к конкурсу.