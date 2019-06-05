Сибирская мощь: расчеты С-400 «Триумф» уничтожили авиацию «противника»

Боевые расчеты ЗРК С-400 «Триумф» соединения ПВО Центрального военного округа отразили воздушную атаку со стороны «противника» в Сибири.

По замыслу учений, «враг» собирался нанести массированный ракетно-бомбовый удар по инфраструктуре, однако его авиация была обнаружена усилиями дежурных расчетов с помощью комплексов «Небо-УМ» на расстоянии более 500 километров.

После этого расчеты С-400 взяли цель на сопровождение и «уничтожили» ее электронными пусками.

«Отработка учебно-боевой задачи проводилась в условиях массового радиоподавления условного противника», - отметили в пресс-службе ЦВО.

В учениях приняло участие почти 600 военных, а также было задействовано более 100 единиц военной и специальной техники.