В Новосибирске семьям военнослужащих вручили ключи от новых квартир

В Новосибирске командующий 41-й общевойсковой армией Яков Резанцев в торжественной обстановке вручил ключи от новых квартир 190 семьям военнослужащих.

Специально для военных был построен 17-этажный дом с квартирами улучшенной планировки. Так однокомнатная квартира имеет площадь 61 квадратный метр, трехкомнатная – 95. Для новоселов благоустроили территорию вокруг дома, построили детскую площадку.

В новом доме большинство квартир считаются служебными. Но их по желанию можно перевести и в собственность, что уже сделали некоторые жильцы.