В Новосибирске семьям военнослужащих вручили ключи от новых квартир
Специально для военных построили семнадцатиэтажный дом с квартирами улучшенной планировки.
© Видео: ТРК "Звезда"
В Новосибирске командующий 41-й общевойсковой армией Яков Резанцев в торжественной обстановке вручил ключи от новых квартир 190 семьям военнослужащих.
Специально для военных был построен 17-этажный дом с квартирами улучшенной планировки. Так однокомнатная квартира имеет площадь 61 квадратный метр, трехкомнатная – 95. Для новоселов благоустроили территорию вокруг дома, построили детскую площадку.
В новом доме большинство квартир считаются служебными. Но их по желанию можно перевести и в собственность, что уже сделали некоторые жильцы.