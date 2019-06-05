Штурмовая полоса и шквальный огонь: военнослужащие уничтожили «боевиков» под Хабаровском
При подготовке специалистов активно применяется сирийский опыт.
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Военнослужащие по контракту в Хабаровском крае приступили к уникальным тренировкам: им предстоит пройти курс выживания в боевых условиях.
При подготовке специалистов активно применяется сирийский опыт. Военнослужащие изучают тактические приемы, которые применяются террористами.
Кроме того, бойцы преодолевают огненно-штурмовую полосу и выполняют один из самых сложных элементов: обкатку боевой машины и метание гранат.
Следующим этапом стал штурм здания, в котором укрылись «боевики». Бойцы окружили дом и шквальным огнем уничтожили условного противника.
Всего обучение проходят около 700 контрактников. После сдачи экзаменов они отправятся обратно в свои воинские части для прохождения службы.