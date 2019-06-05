Штурмовая полоса и шквальный огонь: военнослужащие уничтожили «боевиков» под Хабаровском

Военнослужащие по контракту в Хабаровском крае приступили к уникальным тренировкам: им предстоит пройти курс выживания в боевых условиях.

При подготовке специалистов активно применяется сирийский опыт. Военнослужащие изучают тактические приемы, которые применяются террористами.

Кроме того, бойцы преодолевают огненно-штурмовую полосу и выполняют один из самых сложных элементов: обкатку боевой машины и метание гранат.

Следующим этапом стал штурм здания, в котором укрылись «боевики». Бойцы окружили дом и шквальным огнем уничтожили условного противника.

Всего обучение проходят около 700 контрактников. После сдачи экзаменов они отправятся обратно в свои воинские части для прохождения службы.