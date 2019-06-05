На Новой Земле проходит Выездная приемная Минобороны РФ

На территории Северного флота проходит Выездная приемная Минобороны РФ. Личный прием граждан впервые состоялся в Арктике на Архипелаге Новая Земля. На территории отдаленного гарнизона по видеосвязи был проведен прием служащих тактической группы, которая дислоцируется на Земле Франца-Иосифа.

В приемную комиссию вошли специалисты центральных органов военного управления по жилищному, кадровому, медицинскому и имущественному вопросам, а также иным значимым социальным направлениям.

К работе были привлечены представители органов местного самоуправления. Это помогло расширить спектр рассматриваемых вопросов, поскольку часто их решение находится в компетенции не только российского оборонного ведомства.

Вопросы, которые были озвученные в ходе работы Выездной приемной, в основном касались социально-бытового обеспечения военных и членов их семей, эксплуатации и содержания жилых помещений, транспортного сообщения с материком.

Кроме того, актуальным оказался вопрос предоставления удаленных медицинских консультаций. Внедрение комплекса телемедицины позволит оказывать врачебную помощь по отдельным направлениям без необходимости выезжать на материк.

Стоит отметить, что работа велась в форматах общения с залом, индивидуального личного приема, а также тематических занятий.