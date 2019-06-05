В Пензе прошел конкурс военнослужащих, посвященный 100-летию Калашникова

В Пензе прошло первенство между военнослужащими со всей страны. Они боролись за право представлять Россию на Армейских международных играх - 2019.

На этот раз военнослужащие поучаствовали в конкурсе «Мастер-оружейник», посвященном легендарному конструктору Михаилу Калашникову. В 2019 году ему исполнилось бы 100 лет.

Участники должны были на время разобрать и собрать пистолеты ПМ, автоматы АК-74, пулеметы Калашникова и гранатометы РПГ-7. А после - из них же произвести стрельбу по мишеням.

Расторопнее и точнее всех оказалась команда Пензенского артиллерийского инженерного института; второе место заняли бойцы ВДВ, третье - Росгвардии.

Ранее прошел еще один этап конкурса, на котором военнослужащие должны были эвакуировать с поля боя поврежденные орудия. Для этого водителям-механикам необходимо было преодолеть пять километров через курган, брод и другие препятствия.