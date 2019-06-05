Главнокомандующий ВМФ России рассказал о новых кораблях в составе флота

В июне текущего года в состав ВМФ России войдут несколько новых кораблей. Об этом рассказал главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Николай Евменов.

Как отметил главком, уже в июне состоится церемония поднятия флага на новом патрульном корабле проекта 22160 «Дмитрий Рогачев». После этого он будет немедленно принят в состав флота.

Кроме того, в этом же месяце флот получит новый малый ракетный корабль «Ингушетия» проекта 21631. На данный момент ВМФ РФ располагает семью многоцелевыми кораблями этого проекта.

В первом летнем месяце также стоит ожидать старта испытаний корабля противоминной обороны проекта 12700 «Владимир Емельянов». Как отметил Евменов, проверка тральщика начнется со швартовных испытаний.