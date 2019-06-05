Главы военных ведомств стран СНГ получили приглашения на форум «Армия-2019» в РФ
Мероприятие пройдет в период с 25 по 30 июня.
© Фото: Форум «Армия-2019», Вконтакте
Министры обороны стран - участниц Содружества Независимых Государств (СНГ) получили приглашения на Международный военно-технический форум (МВТФ) «Армия-2019». Мероприятие пройдет в период с 25 по 30 июня, уточнили в пресс-службе Военного инновационного технополиса (ВИТ) «Эра».
«Организаторы мероприятия сообщили о готовности принять и других гостей, в частности представителей официальных делегаций, предприятий и компаний иностранных государств», - говорится в сообщении.
Вместе с тем отмечается, что посвященная юбилейному форуму тематическая выставка уже была развернута в ВИТ «Эра». Она была организована Главным управлением научно-исследовательской деятельности Минобороны РФ.