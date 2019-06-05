Шойгу назвал «символичной» встречу министров обороны СНГ в технополисе «Эра»
На совещании предстоит обсудить перспективные направления многостороннего взаимодействия в области обороны и безопасности.
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press
Заседание Совета министров обороны стран СНГ открылось в среду на базе технополиса «Эра» в Анапе.
Министр отметил, что главной целью создания этого центра является обеспечение «поиска и внедрения прорывных технологий в оборонной сфере».
Шойгу назвал встречу своих коллег из стран СНГ именно здесь символичной. Он подчеркнул, что деловая атмосфера технополиса позволяет вести конструктивный диалог на самые актуальные темы.