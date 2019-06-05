Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

У будущих танкистов начались выпускные экзамены

Александра Звягина
10:42 05.06.2019
Всего они длятся 12 дней, в течение которых будущим танкистам нужно продемонстрировать боевую выучку.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

Курсанты Еланского учебного центра сдают сейчас свои выпускные экзамены на танках Т-72Б. На огневом рубеже - экипажи танков Т-72-Б. Они демонстрируют навыки стрельбы из штатной 125-миллиметровой пушки осколочно-фугасными снарядами. Мишени им предстоит поразить в движении и во время остановок. Это всего одно контрольное упражнение.

За 12 экзаменационных дней танкистам нужно сдать зачеты по вождению боевых машин, по тактике, уложиться в нормативы по физической подготовке и показать навыки владения стрелковым оружием.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата02.06.2019, 10:06
На особом контроле: все о том, как охраняется граница России в Крыму
Дата05.06.2019, 01:50
Главнокомандующий ВМФ России рассказал о новых кораблях в составе флота
Дата05.06.2019, 04:52
Новые вершины: Нурмагомедов стал самым «дорогим» бойцом в истории UFC
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата03.06.2019, 12:09
Сухопутные войска получат более 2500 новых образцов вооружения
Дата05.06.2019, 06:39
История в цифре: Минобороны рассекретило архивы об освобождении Восточной Европы
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
11:00 В стране и мире
Капельница и больничная койка: опубликованы первые кадры Бари Алибасова из реанимации
09:32 Эксклюзив
Видео
«Одиссея» арктического пса: что стало со спасенной «Военной приемкой» собакой
08:49 В стране и мире
Видео
Boeing 757 совершил экстренную посадку в аэропорту Барнаула
07:53 В стране и мире
Видео
Китай впервые осуществил запуск спутников с морского космодрома: видео
07:32 В стране и мире
Видео
Процесс установки «острова» на авианосец ВМС США попал на видео
События дня
События дня
Обострение конфликта в Косово
Современные технологии в деле
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
«Одиссея» арктического пса: что стало со спасенной «Военной приемкой» собакой
Видео
Медики сообщили о тяжелом состоянии Алибасова
Осталось 30 лет: ученые предрекли скорую гибель человеческой цивилизации
Украинского политолога навсегда выгнали с ток-шоу за неприличные жесты
Видео
«Смертельный перехватчик»: британское издание восхитилось российской противоракетой
Обезьянья дыра, Потраченный впустую потенциал: в Сети предложили переименовать Землю
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.