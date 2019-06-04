Гаубицы и зенитки: лучшие кадры состязаний «Мастер-оружейник» в Пензе

На базе артиллерийского инженерного института в Пензе продолжаются соревнования лучших мастеров-оружейников. Лучшие из них поедут представлять Россию на Армейских международных играх

Для демонстрации мастерства артиллеристы используют гаубицы, реактивные системы и зенитные установки. В Пензе собрались представители различных военных округов, Северного флота, ВДВ и Росгвардии.

Согласно условиям состязаний, участники должны эвакуировать гаубицу с поля боя после ее выхода из строя. Это же касается зенитной установки и реактивной системы.

Затем военнослужащие, преодолев курган и брод, оперативно починили технику. Далее артиллеристы провели стрельбы, чтобы доказать исправность боевой техники.