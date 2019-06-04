Соединению специального назначения ЗВО присвоено почетное наименование «Гвардейское»

Личному составу отдельного соединения специального назначения Западного военного округа вручены знаки различия и присвоено почетное наименование «Гвардейская» в соответствии с указом президента России от 26 января 2019 года.

Отдельная бригада спецназа ведет свою историю с 19 июля 1962 года. В настоящее время ее подразделения базируются на территории Тамбовской области. Офицеры, солдаты и сержанты бригады участвовали в боевых действиях на территории Афганистана, Таджикистана, в Чечне, привлекались к проведению миротворческих операций в Косово.

В августе 2008 года подразделения бригады участвовали в конфликтах на территории Абхазии.

На полигоне в Тамбовской области спецназовцами был показан процесс обучения бойцов в преддверии начала летнего периода обучения войск Западного военного округа.

Подразделения разведки провели первые практические занятия по практической стрельбе и выполнению «скоростной стрельбы» с тактическим перемещением пар стрелков, прохождение горной полосы препятствий, выполнение тактических задач женщинами - военнослужащими в условиях прохождения огненно-штурмовой полосы с выполнением боевых стрельб.