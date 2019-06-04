Шойгу: в форуме «Армия» примут участие представители более 130 стран

Представители почти трех тысяч компаний и 130 оборонных ведомств разных стран мира примут участие в Международном военно-техническом форуме «Армия-2019». Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании во вторник.

По словам министра, на мероприятии соберутся более 100 делегаций из зарубежных стран, а свою продукцию представят около трех тысяч компаний.

Глава российского военного ведомства отметил, что в данный момент ведется подготовка к мероприятию, которое пройдет с 25 по 30 июня в парке «Патриот».