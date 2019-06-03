Инженеры ЦВО установили понтонный мост в Башкирии

Инженеры Центрального военного округа установили в Башкирии понтонный мост, который соединил берега реки Белая.

Благодаря постройке 20 тысячам жителей сельской местности не придется делать большой «крюк», чтобы добраться до Стерлитамака.

Временная переправа простоит два года до тех пор, пока капитальный мост, который недавно признали аварийным, не отремонтируют.

Протяженность понтона оценивается в 115 метров, а грузоподъемность в 60 тонн. По нему смогут ездить как легковые, так и грузовые автомобили.

Для того, чтобы установить мост, военным пришлось совершить маршбросок в 140 километров.