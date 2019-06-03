К лету готовы: в Минобороны рассказали о нововведениях в боевой учебе

В Вооруженных силах все готово к началу летнего периода учебы. Об этом рассказали в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России.

Особенностью данного периода обучения военнослужащих станет масштабное событие – юбилейные V Армейские международные игры. Боевая учеба также увенчается стратегическими командно-штабными учениями «Центр-2019».

Главные усилия в подготовке будут направлены на совершенствование тактических и тактическо-специальных навыков. Военные будут апробировать новые тактические формы, в том числе с использованием разведывательно-ударных контуров, БПЛА и автоматизированным систем управления войсками.

Около половины всех тренировок будут происходить в ночное время суток. Все мероприятия проведут в приближенной к боевой обстановке. В этом учебном периоде получит развитие практика внедрения в подготовку опыта, полученного в ходе вооруженных конфликтов.

Учебные задачи будут становиться все сложнее по ходу приближения к «Центру-2019». Запланированы специальные учения в видах и родах войск. Кульминацией станет розыгрыш практических действий в сентябре

Каждое воинское подразделение в период летней боевой учебы продолжит борьбу за почетное звание «ударный». Его удостоят лишь тех подразделений, чьи военнослужащие покажут высочайшие показатели дисциплины и боевой подготовки.

Юбилейные V Армейские международные игры пройдут в августе. В них примут участие военные из 34 стран. Состязания состоятся на территории десяти различных государств.