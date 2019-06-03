Демонстрация мощи оружия: «Армия-2019» впервые пройдет в Северной Осетии

Конгрессно-выставочные мероприятия форума «Армия-2019» впервые пройдут в столице Северной Осетии. Они состоятся во Владикавказе с 28 по 30 июня.

На форуме будут продемонстрированы техника и вооружения 58-й общевойсковой армии ЮВО, а также остальных силовых ведомств республики. Для подготовки к мероприятиям прошло межведомственное совещание под руководством замкомандующего 58-й армии полковника Василия Зайцева. Оно было посвящено приготовлению техники, полигона «Шалхи» и других объектов.

Гости форума смогут проверить свои навыки в стрелковом тире под наблюдением инструкторов и пострелять из стрелкового оружия, а также гранатометов. Кроме того, участники мероприятиями получать возможность сесть за руль бронеавтомобиля «Тигр», КамАЗа и даже бронетранспортера БТР-82А.

На полигоне будут продемонстрированы вертолеты Ми-8АМТШ «Терминатор» и Ка-52 «Аллигатор». Также в полевых условиях пройдут различные конкурсы, в том числе по страйкболу и стрельбе из стрелкового оружия. Желающие устроить тематический мастер-класс или представить свою продукцию на форуме могут подать заявку в штаб 58-й армии.

Для придания зрелищности событиям участники мероприятия реконструируют эпизод Афганской войны. Они используют авиацию и бронетехнику, в том числе танки Т-72Б, бронетранспортеры, ударные вертолеты Ми-24 «Крокодил» и боевые машины пехоты. Личный состав будет экипирован в форму одежды времен войны в Афганистане.