Кадетские игры стартовали в подмосковном парке «Патриот»
В соревнованиях участвуют 11 команд из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Казани.
© Видео: ТРК "Звезда"
Впервые в этом году на соревнования приехали кадеты Минского суворовского военного училища и Военно-спортивного лицея из Армении.
Участникам предстоит преодолеть препятствия в военно-спортивных конкурсах, проявив свои лучшие качества и творческий подход.
Завтра состоится военно-спортивный конкурс «Суворовский марш», во время которого команды совершат марш-бросок.
Помимо соревнований, кадетов ждут экскурсии. Награждать победителей и призеров будут в четверг там же, в «Патриоте».