Кадетские игры стартовали в подмосковном парке «Патриот»

Впервые в этом году на соревнования приехали кадеты Минского суворовского военного училища и Военно-спортивного лицея из Армении.

Участникам предстоит преодолеть препятствия в военно-спортивных конкурсах, проявив свои лучшие качества и творческий подход.

Завтра состоится военно-спортивный конкурс «Суворовский марш», во время которого команды совершат марш-бросок.

Помимо соревнований, кадетов ждут экскурсии. Награждать победителей и призеров будут в четверг там же, в «Патриоте».