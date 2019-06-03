Учения с применением комплексов «Бастион» стартовали в Крыму

Российские военные развернули в Крыму комплексы «Бастион» в рамках стартовавших учений. Об этом сообщил официальный представитель ЧФ Роман Рулев.

По словам Рулева, в позиционных районах Крымского полуострова расчеты мобильных противокорабельных береговых ракетных комплексов «Бастион» ЧФ проводят плановые занятия с отработкой практических навыков по нанесению условных ракетных ударов по морским целям при развертывании с марша.

Он также подчеркнул, что военные отработают выдачу целеуказаний, подготовку комплексов к нанесению ракетных ударов в разных условиях обстановки.

В ходе тренировок будут отработаны размещение техники на позициях в разных ландшафтах местности, выход, развертывание, смена боевого порядка и местоположения после применения оружия.

Всего в маневрах задействовано 20 единиц техники и около 100 военнослужащих из состава отдельной береговой ракетной бригады Черноморского флота.