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«Вежливые люди» на «Армии-2019»: 288 единиц новейшей техники плавали, летали, ехали и стреляли

Василиса Морозова
Алексей Казанников
10:06 30.06.2019
В Алабине показали яркое представление для зрителей, но на самом деле - это одна из регулярных тренировок российской армии. Умение держать внимание гостей до последнего - признак мастерства.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В подмосковном Алабино проходит V Международный военно-технический форум «Армия-2019». Динамические выступления на полигоне Алабино - единственное в мире показательное военное шоу такого масштаба: 288 единиц новейшей техники - едут, плавают, летают, прыгают и постоянно стреляют.

Сотни тысяч посетителей приехали на форум, не испугавшись ни зноя, ни дождика проливного.

Настоящие боевые машины, авиадесантные самоходные пушки «Спрут», буквально оккупировали Экспо-центр «Патриота». В самих огромных павильонах настоящий праздник для всех, кому интересно оружие: кто-то, как Рэмбо, умело передергивает затвор пулемета, другие, помладше, впервые берут в руки гранатомет.

При этом, лейтмотив пятого юбилейного форума - искусственный интеллект. Как стало известно в дни деловой программы, им будут обладать будут истребители шестого поколения, с помощью него в будущем будут тренировать бойцов.

Ноу-хау рязанского высшего училища воздушно-десантных войск - стропы, ветер шлемофон виртуальной реальности - полное погружение, почти настоящий прыжок с парашютом. Виртуальная реальность позволяет отточить стрельбу или отработать десантирование.

Главное медицинское управление Минобороны сделало упор на обучение медиков. Специально разработанная программа погружает тебя в зону боевых действий, боец-напарник получает осколочное ранение и нужно выполнить задачу - оказать первую помощь. Человек в белом халате, военный, вы услышите взрывы, услышите солдат - погружение в настоящие боевые действия.

Если виртуальной реальности будет мало, то у посетителей форума есть еще возможность сходить в тир. Любой желающий может проверить свою меткость, постреляв из настоящей боевой винтовки.

А если же впечатлений все еще будет недостаточно, на полигоне Алабино - динамические показы, которым никакая погода не страшна. Низкая облачность, дождь - все это ни по чем воздушным асам из пилотажных групп «Стрижи» и «Витязи».

На озере Комсомольское с вертолета десантировались водолазы, проверили дно для переправы тяжелой техники за считанные секунды. Затем вплавь пересекли озеро БТР и БМД.

Огнем переправу прикрыли самоходные установки ««Спрут-СД». Именно на их базе разрабатываются новые легкие плавучие танки. Они будут быстрее, мощнее и универсальнее, стрелять смогут из любых отечественных зарядов.

В стороне от озера, прямо перед трибунами работали реактивные огнеметы «Солнцепек», делали залпы, выжигающие все на своем пути. С помощью таких выжигающих залпов «Солнцепека» российские военные уничтожают подземные укрепления террористов в Сирии. Ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» охраняет небо над российской базой Хмеймим в САР.

Также на форуме машины противовоздушной обороны продемонстрировали, как они могут сбивать любые воздушные цели в том числе и беспилотники.

Такое взаимодействие межвидовой группировки войск и называется программой «Вежливые люди». В Алабине показали яркое представление для зрителей, но на самом деле - это одна из регулярных тренировок российской армии. Умение держать внимание гостей до последнего - признак мастерства.

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