«Морской бой» показали на «Армии-2019» в Севастополе
В мероприятии приняли участие малый ракетный корабль «Орехово-Зуево», фрегат «Адмирал Макаров» и вертолет Ка-27ПЛ.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
В Севастополе в рамках форума «Армия-2019» корабли ВМФ РФ при поддержке вертолетов показали «морской бой» с условным противником.
Во время мероприятия военные продемонстрировали способы преодоления минных заграждений, а малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» совместно с вертолетом Ка-27ПЛ представил эпизод по поиску подводной лодки.
Экипаж фрегата «Адмирал Макаров» показал возможности уничтожения противника с помощью глубинных бомб из реактивно-бомбометной установки РБУ-6000.
Международный военно-технический форум «Армия-2019» проходит с 25 по 30 июня.