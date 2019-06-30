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«Морской бой» показали на «Армии-2019» в Севастополе

Александра Романовская
02:45 30.06.2019
В мероприятии приняли участие малый ракетный корабль «Орехово-Зуево», фрегат «Адмирал Макаров» и вертолет Ка-27ПЛ.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В Севастополе в рамках форума «Армия-2019» корабли ВМФ РФ при поддержке вертолетов показали «морской бой» с условным противником.

Во время мероприятия военные продемонстрировали способы преодоления минных заграждений, а малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» совместно с вертолетом Ка-27ПЛ представил эпизод по поиску подводной лодки.

Экипаж фрегата «Адмирал Макаров» показал возможности уничтожения противника с помощью глубинных бомб из реактивно-бомбометной установки РБУ-6000.

Международный военно-технический форум «Армия-2019» проходит с 25 по 30 июня.

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