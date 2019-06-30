Демонстрация мощи и миллиардные контракты: как прошел форум «Армия-2019»

Международный военно-технический форум «Армия-2019» завершился с впечатляющими результатами. Еженедельник «Звезда» подвел итоги масштабного мероприятия, отметив наиболее значимые события и лучшие экспонаты форума.

Одним из главных результатов стала впечатляющая сумма заключенных на форуме контрактов. В этом году она превысила триллион рублей. Всего в рамках «Армии-2019» было подписано 46 документов с 27 предприятиями оборонно-промышленного комплекса страны. Так, на форуме Минобороны подписало госконтракт с холдингом «Вертолеты России» на поставку ВКС РФ 98 модернизированных вертолетов Ми-28НМ, с холдингом «Сухой» - 76 истребителей пятого поколения Су-57, с «Севмаш» - подводного крейсера проекта 885М «Ясень-М».

Форум также установил рекорд по иностранным гостям. В этом году мероприятие посетили представители 120 государства мира. Предполагается, что в 2019 году «Рособоронэкспорт» поставит за рубеж оружия и военной техники на 13 миллиардов долларов.

Гости «Армии-2019» увидели множество новинок ОПК. Так, холдинг «Росэлектроника» впервые показал модернизированную станцию радиотехнической разведки ПОСТ-3М. Однако свою продукцию демонстрировали не только крупные игроки. В их числе пермское предприятие «Кираса», которое привезло на форум боевой защитный комплект «Пермячка-ММ», полностью адаптированный под систему «Ратник», а ЧТЗ-Уралтрак впервые представил новинку для наших инженерных войск - бронированный бульдозер Б-12М2.

На форуме было объявлено, что опытно-конструкторские работы по созданию общевойсковой экипировки третьего поколения, которая придет на смену «Ратнику», ЦНИИточмаш госкорпорации Ростех планирует начать в 2020 году. Как ожидается, в состав «Сотника» войдут «противоминные» ботинки, скрывающий бойца от инфракрасных датчиков «противотепловой» костюм и костюм противорадиолокационный. В автоматизированные системы управления тактического звена планируется интегрировать микробеспилотные летательные аппараты. Изображение с камеры БЛА будет проецироваться на забрало шлема или защитные очки солдата.

Ранее сообщалось, что сумма контрактов, заключенных на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019», составила триллион рублей.