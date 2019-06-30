«Звезда» публикует кадры бронированного «Тайфун-К» изнутри
«Тайфун» имеет оригинальное шасси, отечественный двигатель мощностью 450 л.с., автоматическую коробку передач и автоматическую блокировку дифференциалов.
© Видео: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
«Звезда» публикует кадры защищенного «КамАЗа»-63968 «Тайфун-К», в том числе снятые внутри бронированного автомобиля.
«КамАЗ»-63968 «Тайфун-К» представляет собой броневик повышенной защищенности на оригинальном шасси, который является частью принципиально нового этапа производства техники для ВС РФ.
Масса этого бронеавтомобиля составляет 20 с лишним тонн, а максимальная скорость, которой он достигает, - 110 километров в час.