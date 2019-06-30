Опубликованы кадры минного трала для броневика «Тайфун»
Данный трал предназначен для обеспечения безопасного движения носителя по минноопасному участку местности.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
«Звезда» публикует видео легкого инженерного минного трала ЛТК-М, представленного на форуме «Армия-2019» в парке «Патриот».
Носителем для ЛТК-М является многоцелевой бронированный автомобиль повышенной проходимости «Тайфун» К-53949 4x4.
Вес ЛТК-М составляет менее трех тонн, а максимальная скорость его носителя достигает 50 км/час.