О новинках «Армии», технополисе «Эра» и правдивом кино: интервью Сергея Шойгу

Ольга Белова:

Здравствуйте, Сергей Кужугетович, спасибо большое, что уделили нам свое время. Драгоценное - мы понимаем, что Вы сегодня, в эти дни, очень заняты. И согласились ответить на наши вопросы. Мы с Вами встречаемся в дни, когда проходит Международный военно-технический форум «Армия». В этом году юбилей. Пять лет. Огромная работа проведена. Большой путь пройден. Чем этот форум отличается от предыдущих, какие новинки, какие достижения представлены в этом году, на что следует обратить особое внимание?

Сергей Шойгу:

Главная новинка - это то, что мы во многом, если не во всем, ну почти во всем уже избавились от импортных деталей. Все то, что мы раньше поставляли из-за рубежа, где-то ввиду санкций, где-то ввиду каких-то других обстоятельств мы вынуждены были начать производить сами.

На каждой экспозиции доклад начинается с того, что это полностью собственное производство. Это сделано полностью из отечественных комплектующих. Это, пожалуй, одно из важнейших. Не достижений выставки, а достижений нашей промышленности. Которые мы можем видеть здесь. Мы развиваемся. И развиваемся достаточно бурно и энергично. Такими серьезными темпами.

Здесь нельзя не сказать добрые слова про нашу промышленность. За это время прошла такая, знаете, кристаллизация. Вся шелуха отсеялась, остались действительно те, кого мы можем называть такой элитой нашей оборонной науки и вообще науки.

Если первый салон мы смотрели передаточные материалы времен гражданской войны. Там кто-то показывал какие-то ботинки, кто-то какую-то одежду, кто-то еще что… То сегодня - это совсем другое. Сегодня люди показывают новые комплексы, показывает новое оборудование. Причем во всех направлениях.

Вот я сейчас приехал с очень актуального объекта, который называется цех или завод по переработке мусора. Я думаю, что мы сейчас начнем большую программу обеспечения гарнизонов заводами по переработке мусора, чтобы гарнизоны не были той нагрузкой для субъектов, какой они являются. Ну, собственно, как и любой другой город и любой другой поселок.

Поэтому, конечно, много нового, много интересного. Главное - то, о чем я сказал. Главное, это то, что мы не то что выстояли, выдержали, мы движемся вперед и движемся, в общем, достаточно мощно.

Ольга Белова:

То есть мы можем сейчас говорить, что мы стали достаточно… Ну если не полностью, то в большей степени независимы в том, что касается комплектующих?

Сергей Шойгу:

Конечно. Конечно. И, наверное, третье, что следует упомянуть, это то, что если мы раньше говорили о том, что это заделы советского времени, это еще сделано там тогда-то... Сейчас очень и очень много того, что сделано год назад, два года назад. Сделано вот уже нашими современными молодыми учеными. Ну и главное, если вы сейчас пойдете посмотрите, вы увидите, сколько молодых, талантливых ученых, ребят, которые представляют... И он с такой глубиной, с таким знанием дела говорит об этом… И становится понятным, что это его, что это он сделал, что это он созидал, что это он производил. А не он представляет здесь в силу своей внешности или хорошего баритона.

Ольга Белова:

По поводу молодых. Как раз сейчас Вы сказали, другое ваше детище, которое еще в стадии разработки. Это военный инновационный технополис «Эра». Хотелось бы, чтобы Вы про него чуть поподробнее рассказали. И, знаете как говорят, что название «Эра» на самом деле расшифровывается как элита российской армии. Это правда?

Сергей Шойгу:

Ну, собственно, да. Да, так это родилось. Потому что мы… Тоже скажу, может быть, несколько неожиданную для Вас вещь. Это когда ты начинаешь рассуждать и смотреть с простых жизненных позиций на жизнь армии, возникает много вопросов.

Ну, например, вопрос первый. Почему военнослужащий должен ходить в баню один раз в 7 дней? И мыться один раз в 7 дней в душе. Почему банный день один раз в 7 дней? Нормальный человек после рабочего дня зашел в душ. Спортсмен поработал, токарь поработал, водитель. Да и мы, собственно, приходим, приняли душ, вечером или утром точно. А здесь вот он да, побегал по полигону… Почему? Вопрос.

Почему чайная для солдат должна быть на другой стороне от места, где они живут? То есть для того, чтобы тебе попить чай, тебе надо пройти через весь плац, по пути заработать пару нарядов, почему? Ну простые же вещи, правда?

Ольга Белова:

И поэтому сейчас в армии уже свыше 30 тысяч душевых и нормальные чайные в каждой казарме.

Сергей Шойгу:

Исходя из этого, возник вопрос простой. Почему выпускник университета, закончив университет, может быть, даже с отличием ну или во всяком случае хорошо закончил, он должен идти служить год. Проще говоря, учиться на рядового. Почему мы не можем использовать этот потенциал по предназначению? Чтобы с одной стороны он у нас все-таки научился нормальной армейской жизни. Вовремя вставать, следить за собой, стрелять, ходить строем. Может быть, петь песни. Но в то же самое время делать какие-то вещи для науки.

Тогда мы сделали первые научные роты. Мы стали отбирать из университетов талантливых ребят, которые закончили хорошо и уже имели какие-то навыки научной деятельности.

И тогда для нас было огромным удивлением, что у нас возник конкурс. Призыв на службу. Конкурс. Первый конкурс нас удивил, он был в районе 18-20 человек на место. Служба по призыву. И люди, которые делали все это, они говорят: ну надо что-то делать. Потому что какая-то часть довела работу до 80% готовности, и он закончил службу в армии.

Тогда мы приняли решение, что те, кто хочет остаться служить, давайте мы будем для них делать какой-то… Он будет дальше служить. Они проходят курсы, становятся младшими офицерами и продолжают свою научную деятельность. Именно научную.

Очень много желающих работать на космодроме Плесецк, в наших НИИ. Но дальше возник вопрос, что нам надо довольно много того, что является программным продуктом. То, что касается инновационных продуктов. А то, что не востребовано - потому что не увидено и не замечено.

И тогда мы сказали - давайте мы сделаем вот такой инновационный… Сделаем лаборатории. Поставим суперкомпьютеры. Давайте сделаем то, что называется «цеха по производству экспериментальных образцов».

Каждый род и вид войск, он ведет свою тему и он ставит задачу. И он за эту задачу платит. Дальше мы собрали молодых ученых. Не на срочную службу. А молодых ученых, которые хотят это дело делать. Мы им дали жилье. На берегу моря. Им дали возможность работать столько, сколько они хотят. Мы им дали условия жизни, каких они, в общем, могут, наверное, не увидеть в своей жизни.

И мы от них получаем результат. Естественно, это все очень динамично. Если мы видим и понимаем, что мы не получаем этого результата, у нас заканчивается год службы, мы вручаем военный билет - до свидания, спасибо.

Если мы видим, что это серьезный перспективный сотрудник теперь уже, и серьезное направление, которое он разработал до состояния «два шага осталось до внедрения», то мы, конечно, его… Ну то есть это такой вот, на мой взгляд, очень правильный подход.

Ольга Белова:

То есть это такая кузница и кадров, и технологий. А чем займется все-таки «Эра»? Потому что понятно, что армии, видимо, очень повезло с этим инновационным комплексом. Это будет продукция, которая будет исключительно направлена на нужды ОПК российского, или все-таки гражданке что-то интересненькое тоже перепадет, какие-нибудь технологии новые?

Сергей Шойгу:

Ну там много гражданского есть. Потому что там большая часть - это военно-медицинская академия. Там, где у нас работают медики, уже сегодня идет работа. Там 3D-принтеры, они моделируют отдельные части человеческого организма. Моделируют, печатают их. По заказу нашей военно-медицинской академии. Челюсти отдельно, кости. Какие-то другие вещи. Там, где они начали разрабатывать кожу. Для ожоговых больных. Там, где они занимаются очень серьезно разного рода перевязочными материалами, там, где продвигается дистанционная диагностика, телемедицина.

Все это уже реальная жизнь. Все это они делают. Если говорить о гражданском секторе и для обороны... они начали применять ледарный комплекс. Ледарный комплекс сканирует среду вокруг объекта любого на расстоянии. Среду на случай загрязнения, заражения, радиационного фона.

Ольга Белова:

То есть это может применяться в обычной жизни.

Сергей Шойгу:

Абсолютно. Когда-то давно в своей прошлой профессии мы сделали такой первый ледар, это было лет 18 назад. И поставили его над одним крупным городом, на самую высокую точку и мы сканировали все, что происходит в этом городе. Любой выброс - хлор, аммиак, любое задымление - он тут же давал знать и тут же за счет сканирования определял состояние. Этого облака, состояние этого выброса. Что это. Это тоже сделали они сейчас. Они сделали.

Если мы делали, это как платяной шкаф был, то сейчас это то, что может ставиться на машину сверху; то, что может ставиться на вертолет; то, что может ставиться на высотное здание. Просто. Я вам просто примеры привожу, их много. Много разных, много таких.

Ольга Белова:

Следующий вопрос будет касаться такой несколько неприятной темы, прямо скажем. Известно, что Минобороны хочет ужесточить ответственность для вандалов, которые уничтожают памятники советским, российским военачальникам, памятники, которые посвящены важным историческим событиям. В том числе и памятники, которые находятся за рубежом. Вот что конкретно Вы предлагаете, и вообще можно ли как-то повлиять на этот негативный процесс?

Сергей Шойгу:

Что значит ужесточить хотим? Во-первых, начнем с того, что просто нет никакой ответственности. За рубежом. Никто ни перед кем ни за что не отвечает. Перед нами - тем более, или в том числе. Сносятся памятники, идет глумление. Причем делается это с каким-то задором и азартом. И некому все это остановить. Именно поэтому мы считаем, что, во всяком случае, у нас в стране в отношении таких событий, таких людей, таких организаций должны быть приняты законы, должны быть приняты меры по предотвращению этого.

Можем сказать - нет ребята, хватит. Теперь вы становитесь невъездными в нашу страну - раз. Ваши счета в нашей стране будут заблокированы - два. Вы не будете возможности иметь сделки с недвижимостью, с чем угодно, проще говоря, вести бизнес в нашей стране. Но если вы въехали в нашу страну, то мы возбудим против вас уголовное дело, и вы будете отвечать по совершенно конкретной статье, которую мы приняли. Именно такой закон подготовлен, и он внесен.

Существуют законы во многих странах Европы за отрицание холокоста. Абсолютно правильный закон. Люди понимают, что если он преступил и если он приедет в эту страну, где закон действует, он будет наказан. И свидетелями таких наказаний мы были. И не раз.

Почему в нашей стране должно быть по-другому? Почему должны прощать тех, кто позволил, не предотвратил? Я не говорю про организаторов. И про тех, кто стоял с кувалдой. Ломал памятники великих, не буду преуменьшать, военачальников. Которые имеют огромные заслуги не только перед нашей страной, но и перед человечеством. Надо делать, хватит говорить.

Ольга Белова:

По поводу того, что нужно делать, санкции действительно необходимы, я с Вами полностью согласна, этот вопрос очень болезненный. Что касается памятников. Про мягкую силу давайте чуть-чуть с Вами поговорим. Всем хорошо известно, что Пентагон очень активно сотрудничает с Голливудом.

Масса фильмов, крайне популярных, которые направлены прямо или косвенно на формирование общественного мнения, на создание такого положительного образа, имиджа американских вооруженных сил во всем мире. Везде они всех спасают, везде они герои. А что касается нас, Министерства обороны. У ведомства есть какие-то задумки на эту тему? Может быть, с кем-то уже идет сотрудничество?

Сергей Шойгу:

Сотрудничество, конечно, есть. Мы получаем, изучаем сценарии. Приходят, заявляют отдельно темы. Но, Вы знаете, мы живем в настолько стремительное время, настолько динамичное, спрессованное, сжатое, что то, что происходит сегодня, нужно показывать сегодня. И то, что происходит вчера, произошло вчера, надо, как минимум, показать завтра. А не через месяц и не через год.

Крымские события. Огромный референдум, воодушевление народа, и всем ясно и понятно, что это действительно воля народа. Жить с Россией и вернуться в Россию. Я задаю себе вопрос - кто хоть один фильм художественный снял? По этой части. Фильм снят один. Все.

Это говорит о том, что у нас на сериалы, я не буду их там как-то критиковать, время и средства есть. У нас есть огромное количество людей, которые напридумывали разных терминов, которые называются «ура-патриотизм», «ура-патриоты» и так далее. Но мы в конце концов хотим, чтобы появилось хорошее, правдивое кино.

Именно поэтому мы приступили, и я думаю, что в ближайшее время сделаем, ту самую киностудию, киноцентр, в котором будем снимать кино. Кстати, будет он здесь. На территории парка «Патриот». Ну и в том числе на отдельных площадях в Москве. И мы хотим, чтобы такое кино снималось.

К нам приходят с разными идеями. Первой мировой войны. Но это все хорошо, это все правильно. Но про сегодняшнее время, про сегодняшних героев, про тех, кто сегодня противостоит этому огромному чудовищному монстру, которым является международный терроризм. Я это говорю без всякого преувеличения. Потому что это действительно угроза, которую пока не осознают, пока она не пришла домой.

Но самое главное, я продолжаю следовать той мысли, что мы не хотим заниматься агитацией и призывами, мы все-таки хотим делать дело. Поэтому мы его начали делать, и мы будем делать кино. Надеюсь, с вашей помощью, с помощью хороших, талантливых режиссеров, актеров. Делать на реальных событиях.

Ольга Белова:

Я уверена, что все получится. Спасибо Вам огромное, что нашли время, ответили на наши вопросы. Спасибо.

Сергей Шойгу:

Вам спасибо. Всего Вам доброго.