Военнослужащим ЮВО вручили жилищные субсидии на 50 млн рублей

Командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников вручил свидетельства на получение жилищной субсидии и целевого жилищного займа 10 военнослужащим на сумму более 50 млн рублей. Об этом сообщил Начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

«Право на получение субсидии в первом полугодии 2019 года реализовали более 1100 военнослужащих округа. С учетом членов семьи счастливыми обладателями собственных квадратных метров стали около 4 тысяч граждан РФ. В денежном эквиваленте жилищную субсидию в этом году получили в размере около 8 млрд рублей. В настоящее время средний размер жилищной субсидии составляет около 7 млн рублей, и это не предел», – отметил начальник Южного регионального управления жилищного обеспечения Михаил Колычев.

Военнослужащие, проходящие военную службу на территории Крыма в Евпаторийском и Севастопольском местных гарнизонах получили по 15 млн рублей каждый.

На сегодняшний день в ЮВО самая крупная выплата произведена военнослужащему, проходящему военную службу по контракту в Чечне, которому было выделено более 18,2 млн. рублей.

По словам Колычева, специалисты жилищных органов ЮВО в текущем году не только сохранили высокие показатели предыдущего, но и значительно их улучшили. План расходования бюджетных средств для предоставления жилищной субсидии в этом году был выполнен уже за шесть месяцев.

Более 65 тыс. военнослужащих по контракту в ЮВО являются участниками НИС (ипотеки). Из них около 33 тыс. реализовали свое право на жилье посредствам НИС, в том числе более 1,5 тыс. – проходили военную службу в Крыму. Более 250 военнослужащих получили накопления, учтенные на именных накопительных счетах участников НИС.

С начала года было принято более 120 решений о выплате денежных средств дополняющих накоплений на сумму около 154 млн. руб., из них порядка 22 млн. рублей получили более 30 военнослужащих, проходящих военную службу в соединениях и воинских частях в Крыму.