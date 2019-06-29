«Рысь», «Тигр» и «Грачонок»: вся военная «фауна» на форуме «Армия-2019» в Севастополе

В Севастополе начался Международный военно-технический форум «Армия-2019». В церемонии открытия с приветствием к жителям и гостям города обратился командующий Черноморского флота вице-адмирал Игорь Осипов и представители органов власти Севастополя.

Затем с концертными номерами выступили Ансамбль песни и пляски Черноморского флота, оркестр штаба флота, творческие коллективы Дома офицеров флота и города.

Для посещения всеми желающими на причале Севастопольского морского вокзала сейчас выставлены корабли Черноморского флота фрегат «Адмирал Макаров», малый ракетный корабль «Вышний Волочек», ракетный корабль на воздушной подушке «Самум» и высокоскоростные противодиверсионные катера типа «Грачонок» и «Раптор».

На площадках Форума для жителей и гостей города представлено порядка 50 единиц современного вооружения и военной техники, среди которых корабли Черноморского флота, армейская авиация Ка-52, Ка-31р, Ми-8н, береговые ракетные комплексы «Бастион» и «Бал», бронетранспортеры БТР-82А, мобильные береговые комплексы разведки воздушной и надводной обстановки «Монолит» и «Минерал», пусковые установки комплекса ПВО С-400, автомобили «Тайфун», бронеавтомашины «Рысь» и «Тигр», современные комплексы службы РЭБ, в том числе комплекс «Красуха–С4», многофункциональный комплекс «Инфауна», комплекс радио-, радиотехнического контроля «Свет-КУ» и новейший комплекс технических средств противодействия беспилотным летательным аппаратам «Силок-02».

Непосредственно в акватории Севастопольской бухты экипажами кораблей флота будет представлено девять эпизодов динамического показа, в том числе демонстрация боевых возможностей тральных сил флота по уничтожению минных заграждений, демонстрация боевых возможностей и вооружения фрегата проекта 11356, фонтаны на воде в исполнении рейдовых буксиров и другие эпизоды.

На кластере «Центральный» Военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» в ходе динамического показа свое мастерство в преодолении различных препятствий и вождении по пересеченной местности продемонстрируют экипажи танков Т-72Б3 и бронетранспортеров БТР-82А. Личный состав морской пехоты и подразделений разведки Черноморского флота разыграют эпизод по уничтожению диверсионной группы условного противника с демонстрацией приемов рукопашного боя.

Также демонстрационные полеты исполнят вертолеты Ка-52, Ми-8н и самолеты Су-30см, Су-24 и другие.

В ходе всех эпизодов при демонстрации боевых возможностей будут широко использованы холостые боеприпасы и средства имитации.