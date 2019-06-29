Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Форум «Армия-2019» ТЕГИ

«Рысь», «Тигр» и «Грачонок»: вся военная «фауна» на форуме «Армия-2019» в Севастополе

Валентина Пескова
08:09 29.06.2019
28 июня в Севастополе на площади Нахимова состоялось открытие Международного военно-технического форума «Армия-2019».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Севастополе начался Международный военно-технический форум «Армия-2019». В церемонии открытия с приветствием к жителям и гостям города обратился командующий Черноморского флота вице-адмирал Игорь Осипов и представители органов власти Севастополя.

Затем с концертными номерами выступили Ансамбль песни и пляски Черноморского флота, оркестр штаба флота, творческие коллективы Дома офицеров флота и города.

Для посещения всеми желающими на причале Севастопольского морского вокзала сейчас выставлены корабли Черноморского флота фрегат «Адмирал Макаров», малый ракетный корабль «Вышний Волочек», ракетный корабль на воздушной подушке «Самум» и высокоскоростные противодиверсионные катера типа «Грачонок» и «Раптор».

На площадках Форума для жителей и гостей города представлено порядка 50 единиц современного вооружения и военной техники, среди которых корабли Черноморского флота, армейская авиация Ка-52, Ка-31р, Ми-8н, береговые ракетные комплексы «Бастион» и «Бал», бронетранспортеры БТР-82А, мобильные береговые комплексы разведки воздушной и надводной обстановки «Монолит» и «Минерал», пусковые установки комплекса ПВО С-400, автомобили «Тайфун», бронеавтомашины «Рысь» и «Тигр», современные комплексы службы РЭБ, в том числе комплекс «Красуха–С4», многофункциональный комплекс «Инфауна», комплекс радио-, радиотехнического контроля «Свет-КУ» и новейший комплекс технических средств противодействия беспилотным летательным аппаратам «Силок-02».

Непосредственно в акватории Севастопольской бухты экипажами кораблей флота будет представлено девять эпизодов динамического показа, в том числе демонстрация боевых возможностей тральных сил флота по уничтожению минных заграждений, демонстрация боевых возможностей и вооружения фрегата проекта 11356, фонтаны на воде в исполнении рейдовых буксиров и другие эпизоды.

На кластере «Центральный» Военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» в ходе динамического показа свое мастерство в преодолении различных препятствий и вождении по пересеченной местности продемонстрируют экипажи танков Т-72Б3 и бронетранспортеров БТР-82А. Личный состав морской пехоты и подразделений разведки Черноморского флота разыграют эпизод по уничтожению диверсионной группы условного противника с демонстрацией приемов рукопашного боя.

Также демонстрационные полеты исполнят вертолеты Ка-52, Ми-8н и самолеты Су-30см, Су-24 и другие.

В ходе всех эпизодов при демонстрации боевых возможностей будут широко использованы холостые боеприпасы и средства имитации.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата23.06.2019, 11:33
Пуск «Хризантемы-В» с новейшего Ми-28НМ: кадры первого применения самой мощной противотанковой ракеты в России
Дата28.06.2019, 13:01
Шойгу предупредил о последствиях осквернения военных памятников
Дата23.06.2019, 07:03
На голых кулаках: Лобов одержал убедительную победу над Малиньяджи
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата29.06.2019, 07:24
В России осенью испытают гиперзвуковую ракету-мишень «Гвоздика»
Дата28.06.2019, 09:27
Рассекреченные документы о первых испытаниях автомата Калашникова показали на «Армии-2019»
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Форум «Армия-2019»
08:09 Армия
Видео
«Рысь», «Тигр» и «Грачонок»: вся военная «фауна» на форуме «Армия-2019» в Севастополе
07:45 Армия
Видео
Десятки единиц вооружения: форум «Армия-2019» стартовал в Екатеринбурге
07:24 ОПК
В России осенью испытают гиперзвуковую ракету-мишень «Гвоздика»
04:35 В стране и мире
Видео
Парк бронетанкового вооружения в ВС РФ обновился на 50%
03:54 Армия
Видео
«Панцирь-С» и С-300 увидят гости «Армии-2019» в Ростовской области
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
08:47 В стране и мире
В Иркутской области прорвало дамбу на Оке
08:25 В стране и мире
Видео
«Политика малых шагов»: Додон рассказал о задачах в Приднестровье
08:18 В стране и мире
Видео
Следствие назвало основную версию взрыва газа в Коврове
08:09 Армия
Видео
«Рысь», «Тигр» и «Грачонок»: вся военная «фауна» на форуме «Армия-2019» в Севастополе
06:58 В стране и мире
Видео
Ураган повалил деревья на стоящие машины в пробке в Татарстане: видео
События дня
События дня
Форум «Армия-2019»
Беспорядки в Грузии
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
«Я ошибся»: британский журналист об интервью с Путиным
Видео
Арбуз, дыня и яблоко: танк Т-80 нарезал фрукты на форуме «Армия-2019»
Видео
Конструктор рассказал об основной задаче комплекса «Деривация-ПВО»
Видео
Мантуров рассказал, когда начнутся испытания двигателей ПД-14 на МС-21
Видео
Мантуров рассказал о разработке сверхтяжелого двигателя ПД-35 для дальней авиации
Видео
На форуме «Армия-2019» показали уникальный двуствольный автомат
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.