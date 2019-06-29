О «Дороге памяти», новейшем вооружении и судьбе тушенки: интервью замминистра обороны РФ Дмитрия Булгакова

Заместитель министра обороны Российской Федерации Дмитрий Булгаков дал интервью корреспонденту «Звезды» Ольге Бородневой. В ходе него замминистра рассказал о важности форума «Армия-2019» и новинках, которые на нем представлены.

В частности, Дмитрий Булгаков раскрыл, что представляют из себя разрабатываемое в АО «ЦНИИТОЧМАШ» самоходное артиллерийское оружие «Лотос» и самоходный миномет «Дрок», который сейчас проходит испытания, а в ближайшее время должен быть отправлен на опытную эксплуатацию.

Дмитрий Булгаков также объяснил, как в любых задачах справляются со своими условиями ремонтные автомастерские, насколько быстро могут возводить железнодорожные пути военнослужащие при возникновении такой необходимости, как работает глобальная система расхода ГСМ и в чем отличие хлебозаводов Вооруженных Сил РФ от обычных стационарных.

Замминистра обороны, помимо прочего, опроверг сообщения ряда СМИ о том, что из рациона солдат якобы исчезает привычная тушенка. По словам Булгакова, никто тушенку, а также мясные, рыбные и мясорастительные консервы из норм довольствия военнослужащего не изымал.

Рассказал Дмитрий Булгаков и о том, как рождалась идея создания проекта «Дорога памяти», который рассказывает о героях Великой Отечественной войны. В рамках него потомки фронтовиков вспоминают о своих предках, защищавших Родину от фашизма. Эти пронзительные истории о наших героях призваны показать богатую палитру человеческих судеб.