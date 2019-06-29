Десятки единиц вооружения: форум «Армия-2019» стартовал в Екатеринбурге

На Свердловском полигоне начался военно-технический форум «Армия-2019». В этом году на форуме расширена линейка интерактивных элементов. Посетители выставки получили возможность пострелять из образцов как современного, так и раритетного стрелкового вооружения, а также проехать на бронетранспортере БТР-82А и на бронемашине «Тигр».

Среди новинок форума в этом году - автоматизированный комплекс постановки радиоэлектронных помех «Житель», который впервые продемонстрировали зрителям. «Житель» способен засечь и подавить разведывательную аппаратуру, установленную на беспилотном летательном аппарате, на любой высоте в радиусе 120 км при любых диапазонах частот.

Еще одна новинка - последняя модификация танка Т-72Б3 с улучшенными боевыми характеристиками. В статической выставке наряду с вертолетом Ми-8-АМТШ «Терминатор» был представлен ударный вертолет Ми-24 «Крокодил».

Гости форума увидели боевые возможности экспонатов выставки в ходе учебного боя в городе, а также захвата колонны бронетехники. В розыгрыше тактических эпизодов помимо бронетехники приняли участие фронтовые бомбардировщики Су-24, которые отработали условное нанесение ракетно-бомбовых ударов, и транспортно-боевые вертолеты Ми-8, обеспечившие высадку десанта.

Впервые в ходе проведения форума «Армия» в Екатеринбурге по решению командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина была организована работа с детьми с ограниченными возможностями и из детских домов Свердловской области. Школьники под присмотром взрослых и медиков на полигоне смогли прокатиться на боевой технике - танках Т-72, БМП и бронемашинах «Тигр», а также посетили занятия по огневой подготовке. На один день окунуться в армейские будни смогли 60 детей.