Замминистра обороны опроверг слухи об изъятии тушенки из довольствия военнослужащего

Заместитель министра обороны, генерал армии Дмитрий Булгаков прокомментировал «Звезде» информацию, которая недавно появилась в СМИ, что из рациона солдат могут убрать тушенку. По его словам, консервы убрали только из наборов ИРП, которые выдаются военнослужащим при условиях, что у них не будет возможности приготовить себе пищу.

При этом все полевые кухни готовили и будут готовить блюда из тушенки и других консервов, констатировал заместитель министра.