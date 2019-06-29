Замминистра обороны опроверг слухи об изъятии тушенки из довольствия военнослужащего
Заместитель министра обороны, генерал армии Дмитрий Булгаков прокомментировал «Звезде» информацию, которая недавно появилась в СМИ, что из рациона солдат могут убрать тушенку. По его словам, консервы убрали только из наборов ИРП, которые выдаются военнослужащим при условиях, что у них не будет возможности приготовить себе пищу.
При этом все полевые кухни готовили и будут готовить блюда из тушенки и других консервов, констатировал заместитель министра.
«Никто тушенку или консервы мясные, рыбные, мясорастительные из норм довольствования военнослужащих не изымал. Речь шла об индивидуальном рационе питания, так называемом ИРП, который в коробочке носят. Так вот, этот рацион питания - это суточная норма довольствования военнослужащего на семь дней, в нем каждый день разный», - сказал он.
«В этом рационе питания готовые блюда. А приготовление пищи в полевых условиях идет без пайка этого, и, естественно, там консервы мясные. В полевых условиях не всегда можно приготовить свежее мясо и рыбу, ведь правда? Поэтому есть консервы, в том числе наша родная тушенка, она никуда не уходила и не уйдет», - добавил Дмитрий Булгаков.