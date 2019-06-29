Ил-76 Минобороны помогает в тушении пожаров под Оренбургом: видео

Самолет Ил-76 военно-транспортной авиации Минобороны России совершил пролет над очагами возгорания в Оренбургской области и сбросил 42 тонны воды. Помощь в тушении пожара была оказана после соответствующего обращения МЧС, сообщили в военном ведомстве.

Ранее со ссылкой на региональное ГУ МЧС сообщалось, что пожар начался в субботу утром на территории Казахстана, на границе с Оренбургской областью, после чего перекинулся на территорию Новотроицка.

С железнодорожной станции Орск для тушения выдвинулся пожарный поезд. На месте также работает семь автоцистерн, шесть водовозок. Из Орска направлены четыре поливомоечные машины.

Как рассказали в пресс-службе МЧС России, спасатели продолжают тушить пожар площадью 1,5 гектара в Новотроицке. Для помощи в ликвидации возгорания в Оренбургскую область вылетел вертолет Ми-8.

По последним данным, угроза распространения огня на территорию населенных пунктов снята.