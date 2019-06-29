В Североморске прошел круглый стол по спасению потерпевших бедствие в Арктике

В Североморске прошло обсуждение вопросов межведомственного взаимодействия по организации поисковых и спасательных действий на море в Арктике.

Помимо флотских офицеров за круглым столом собрались представители военных и гражданских структур, которые уполномочены осуществлять спасательную деятельность на море, в том числе МЧС, Атомфлота, Погранслужбы ФСБ России, морской спасательной службы Минтранса и Росрыболовства.

Мероприятие прошло в рамках форума «Армия-2019», которое на Северном флоте началось 28 июня.

В круглом столе были сделаны доклады по организации обмена данными между морскими поисково-спасательными и координационными центрами России и иностранных государств при совместных спасательных действиях. Было проведено сравнение технических характеристик спасательных судов, которые используются военными и гражданскими структурами.

Начальник гидрографической службы Северного флота капитан 1 ранга Александр Лозюк рассказал о возможностях по поиску затонувших объектов и новых гидрографических судах, которые оснащены современным оборудованием для изучения рельефа морского дна.

Также собравшимися были заслушаны доклады об организации поиска и спасания на море в северных широтах и доклад о составе сил объединения, которые привлекаются к решению поисково-спасательного обеспечения в Арктике.