Выставка техники и динамический показ: что можно увидеть на форуме «Армия-2019» в Североморске

В главной базе Северного флота - Североморске - в военном городке соединения надводных кораблей состоялось торжественное открытие региональной программы форума «Армия-2019».

Церемония прошла под руководством командующего Северным флотом вице-адмирала Александра Моисеева, он пригласил жителей Кольского Заполярья посетить развернутые выставки вооружения и военной техники в гарнизонах Североморске, Спутнике, Сафоново и в парке «Патриот», который находится рядом с поселком Кильдинстрой.

«Доля современного вооружения на флоте неуклонно увеличивается. Новые корабли и суда, подводные лодки и самолеты, техника береговых и сухопутных войск успешно проходит испытания и вступает в строй», - сказал Моисеев.

Он также рассказал, что к месту постоянной дислокации прибыли новые системы ПВО «Тор-М2ДТ», которые предназначены для службы в северных условиях.

«В ходе летнего периода обучения пройдет испытания своих боевых возможностей в Арктике», - заявил Моисеев.

В выходные дни в Североморске для посещения будут открыты боевые корабли и катера Северного флота. Можно будет увидеть большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко», эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков», новый большой десантный корабль «Иван Грен», большой десантный корабль «Георгий Победоносец», малые ракетные корабли «Айсберг» и «Рассвет», базовый тральщик «Ельня», малый противолодочный корабль «Юнга» и противодиверсионный катер «Валерий Федянин».

Выставки военной техники и вооружения также начали работу в поселке Сафоново в гидроаэродроме рядом с музеем ВВС Северного флота и в поселке Спутник на базе соединения морской пехоты. Там пройдут динамические показы возможностей новых БТР-82А, техника будет преодолевать препятствия и вести стрельбы по мишеням.

Завтра, 30 июня, масштабная экспозиция вооружения и военной техники будет представлена в парке «Патриот» Северного флота недалеко от поселка Кильдинстрой.