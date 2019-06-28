Специалисты МТО в Кузбассе развернули обеспечение войск, задействованных в проверке боеготовности



Военнослужащие соединения материально-технического обеспечения (МТО) Центрального военного округа, дислоцированного в Кемеровской области, организовали всестороннее тыловое и техническое обеспечения войск в ходе внезапной проверки боевой готовности соединений и воинских частей на Кузбассе.

На полигоне «Юргинский» военнослужащие подразделений МТО в круглосуточном режиме обеспечивают полноценную жизнедеятельность личного состава в полевых условиях. Здесь организована работа полевых пунктов питания и хлебозаводов, пункты массовой заправки техники, посты дорожно-комендантской службы, банно-прачечных комплексов.

В кратчайшие сроки специалистами подразделений МТО на полигонах развернуты современные полевые лагеря, включающие в себя всю необходимую инфраструктуру. Военнослужащие, принимающие участие в мероприятиях внезапной проверки боеготовности обеспечиваются трехразовым горячим питанием, сообщили в Минобороны РФ.

Подразделения МТО организуют заправку техники в полевых условиях с применением современных средств заправки и подвоза горючего, своевременный подвоз и выдачу боеприпасов, продовольствия и других материальных средств, решают задачи по ремонту военной техники в ходе совершения маршей и выполнения учебно-боевых задач.

Особое внимание в ходе проведения мероприятий внезапной проверки боеготовности уделяется контролю за пожарной и экологической безопасностью, заключили в военном ведомстве.