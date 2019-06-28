Кадры учений танковых и мотострелковых подразделений в рамках внезапной проверки

Учениями танковых и мотострелковых подразделений в Оренбургской области завершилась внезапная проверка боеготовности соединений и частей 2-й армии Центрального военного округа. Маневры с участием около 500 военнослужащих тяжелой мотострелковой бригады состоялись на Тоцком полигоне.

По замыслу практических действий разведка вскрыла в лесном массиве крупные отряды незаконного вооруженного формирования, двигающиеся с разных направлений в сторону населенного пункта, сообщили в Минобороны РФ.

По сигналу тревоги мотострелки совершили марш в назначенный район, оборудовали позиции. Экипажи танков Т-72Б3, бронетранспортеров БТР-82 залпами остановили продвижение основных сил условного противника на подступах к городу, вынудив отступить.

Расчеты самоходных артиллерийских гаубиц «Мста-С» выполнили стрельбы по мишеням, имитирующим выдвигающиеся резервы «противника» на расстоянии 10 км. Разведку целей и корректировку огня обеспечили беспилотные летательные аппараты «Орлан-10».