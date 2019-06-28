Опубликованы кадры перебазирования Су-34 в рамках внезапной проверки боеготовности

Пять самолетов Су-34 перебазированы в Красноярский край в рамках внезапной проверки боеготовности. Об этом сообщили в Минобороны России.

Как уточнили в военном ведомстве, многофункциональные истребители-бомбардировщики одной из воинских частей 14 армии ВВС и ПВО Центрального военного округа перебазированы из Челябинской области в Красноярский край.

Экипажи самолетов Су-34 и МиГ-31 из состава истребительного полка, дислоцированного в Красноярском крае, совместно отработают несколько тактических эпизодов по поиску и перехвату целей на средних высотах, отражению группового ракетного авиаудара.