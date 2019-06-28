Шойгу рассказал о «кристаллизации» отечественной промышленности

Форум «Армия» проходит уже в пятый раз, но в этом году впервые большинство представленных образцов - полностью собственного, российского производства. Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу в интервью ведущей программы «Главное» на телеканале «Звезда» Ольге Беловой.

Ольга Белова:

Здравствуйте, Сергей Кужугетович. Спасибо большое, что уделили нам свое время. Драгоценное - мы понимаем, что Вы сегодня, в эти дни, очень заняты. И согласились ответить на наши вопросы. Мы с вами встречаемся в дни, когда проходит Международный военно-технический форум «Армия». В этом году юбилей - пять лет. Огромная работа проведена. Большой путь пройден. Чем этот форум отличается от предыдущих, какие новинки, какие достижения представлены в этом году, на что следует обратить особое внимание?

Сергей Шойгу:

Главная новинка - это то, что мы во многом, если не во всем, ну почти во всем, уже избавились от импортных деталей. Все то, что мы раньше поставляли из-за рубежа, где-то ввиду санкций, где-то ввиду каких-то других обстоятельств, мы вынуждены были начать производить сами.

На каждой экспозиции доклад начинается с того, что это полностью отечественного производства. Это сделано полностью из отечественных комплектующих. Это, пожалуй, одно из важнейших не достижений выставки, а достижений нашей промышленности. Которые мы можем видеть здесь. Мы развиваемся. И развиваемся достаточно бурно и энергично. Такими серьезными темпами.

Здесь нельзя не сказать добрые слова про нашу промышленность. За это время прошла такая, знаете, кристаллизация. Вся шелуха отсеялась, остались действительно те, кого мы можем называть такой элитой нашей оборонной науки и вообще науки.

Полную версию интервью с министром обороны Российской Федерации, а также самые яркие моменты форума и важнейшие события минувшей недели смотрите на нашем канале уже в это воскресенье, в программе «Главное» с Ольгой Беловой.