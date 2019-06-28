Развитие радиотехнических систем навигации обсудили в Кубинке

В Кубинке состоялся круглый стол, посвященный перспективам развития радиотехнических систем навигации и посадки воздушных судов.

В мероприятии приняли участие представители Военно-воздушной академии, морской авиации ВМФ России, Центрального научно-исследовательского института ВВС, Летно-испытательного института им. Громова, Военной академии РВСН, предприятий оборонно-промышленного комплекса.

В ходе круглого стола рассмотрены вопросы создания и применения в вертолетах радиолокационной бортовой системы безопасной посадки на неподготовленную площадку и станции информационного обеспечения посадки в условиях ограниченной оптической видимости, лазерной и светодиодной системы для посадки самолетов на необорудованные взлетел-посадочные полосы и многие другие.

По итогам заседания организована подготовка предложений по созданию перспективной авиационной высокоточной радиотехнической системы посадки воздушных судов для повышения эффективности навигационного обеспечения в районе аэродромов, не оборудованных в радиотехническом отношении.