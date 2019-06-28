Военная грация: танковый вальс на «Армии-2019» показали экипажи Т-80
Ценность «танца» заключается в технических элементах, которые очень сложно выполнить на танке.
© Видео: ТРК "Звезда"
Настоящий балет под классическую музыку продемонстрировали экипажи танков Т-80 на динамическом показе в рамках форума «Армия-2019».
Кадры с подмосковного полигона Алабино публикует «Звезда».
Фигурное вождение машин прошло под знаменитую композицию Чайковского «Адажио» из балета «Лебединое озеро».
Экипажи танков продемонстрировали маневренность машин - расстояние между корпусами танков минимальное. Выполнить поворота корпуса и башни синхронно и при этом зеркально необходимо на ограниченной площадке.
Помимо «танцев», экипажи также продемонстрировали и другие «таланты» танков. Они умеют и рисовать, и даже искусно резать фрукты.